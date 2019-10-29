Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Легкомоторный самолёт упал на жилой квартал в американском штате Нью-Джерси. Об этом 29 октября сообщает телеканал NBC New York.

По информации Управления гражданской авиации (FAA), около 11:00 по местному времени легкомоторный самолёт Cessna 414 потерпел крушение и упал на жилой дом в городе Колония, после чего загорелись сразу два домовладения.

По предварительным данным, на борту самолёта находился один пилот, его судьба остаётся неизвестной. На земле при падении самолёта никто не пострадал.

Самолёт вылетел из штата Вирджиния и направлялся в город Линден в штате Нью-Джерси. Причины, по которым самолёт потерпел крушение, устанавливаются. Предполагается, что авиакатастрофа могла произойти из-за ухудшения погодных условий: в месте ЧП наблюдался сильный туман и снижение видимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек во время крушения легкого самолёта на севере Кипра. Самолёт разбился возле аэродрома во время тренировочного полёта.

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