Тобольск, Тюменская область, , 20:52 — REGNUM В Тюменской области выясняются обстоятельства смерти 17-летнего охранника одного из торговых центров города Тобольска. За день до гибели несовершеннолетний допрашивался в полиции по делу о краже 200 метров кабеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Кража была совершена 24 октября в посёлке Менделеева с территории одного из предприятий. В ней подозревался погибший и его 18-летний приятель. Юноши были отпущены под подписку о невыезде. Причём несовершеннолетний обвиняемый допрашивался в присутствии родителей. А 25 октября 17-летний охранник покончил с собой в торговом центре.

В региональном СУ СКР по Тюменской области сообщают, что следствие выясняет все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).