Самара, , 20:45 — REGNUM В отношении заместителя начальника Куйбышевской железной дороги (КбЖД) Дмитрия Атякина и двух его подельников избраны меры пресечения. Атякин с одним из подельников направлен под стражу, еще один фигурант уголовного дела — под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Следствие ходатайствовало о заключении Атякина под стражу, поскольку в случае нахождения на свободе он мог бы оказывать влияние на свидетелей и скрыться от правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, замглавы КбЖД и сообщники организовали схему, в рамках которой получили от представителя транспортной компании 1,2 млн рублей за перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия. В случае отказа предпринимателю угрожали расторгнуть договор на перевозку, лишив его возможности вести экономическую деятельность.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

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