Сакраменто, США, , 21:05 — REGNUM Американка, заблудившаяся на территории одного из национальных парков в США, была спасена благодаря огромной надписи SOS, которую женщина выложила из камней. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Службы национальных парков США.

Розыск 56-летней медсестры начался после того, как женщина не вышла на работу 25 октября. Было установлено, что она связывалась с семьёй, находясь на прогулке в национальном парке Кингс-Каньон в Калифорнии.

В течение нескольких дней поиски не давали никаких результатов, до тех пор, пока пилоты самолета национальной гвардии не совершили очередной облёт территории национального парка.

Во время облёта пилоты заметили огромную надпись SOS, выложенную из камней, а рядом с ней — пропавшую женщину. Спасатели немедленно отправились на место, где была найдена женщина, и эвакуировали её. Пожилая американка замёрзла и хотела пить и есть, но её жизни опасность не угрожала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семье, застрявшей на автомобиле в грязи в Томской области на лесной дороге. Мужчине и женщине с годовалым ребёнком пришлось провести сутки без еды в автомобиле без горючего, пока их смогли найти спасатели.

Читайте ранее в этом сюжете: Семья с годовалым ребёнком провела сутки в застрявшей под Томском машине