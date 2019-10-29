Екатеринбург, , 20:32 — REGNUM В Екатеринбурге найдена мёртвой 27-летняя преподаватель Уральского института МВД Ольга П. Об этом пишут местные СМИ.

Молодая женщина приехала в Екатеринбург из челябинского Златоуста. Готовилась к защите кандидатской диссертации. По некоторым данным, она покончила с собой. Причиной якобы стали проблемы на работе.

Впрочем, мать преподавателя в разговоре с журналистами 74.ru отметила, что не верит в суицид, тем более что у погибшей остался маленький сын. Также она не подтверждает, что по службе у её дочери были проблемы.

Сейчас проверку по факту трагедии проводит следственный отдел по Орджоникидзевскому району. По её итогам будет принято какое-либо решение: возбуждать уголовное дело или нет.