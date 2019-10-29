Аромашевский район, Тюменская область, , 20:15 — REGNUM Тюменец Евгений Графов, один из двух тяжело раненых солдат, которые попали под обстрел в Забайкалье, пришёл в себя и его эвакуировали в Москву, сообщает «Комсомольская правда».

Евгений Графов призывался из села Сорочкино Аромашевского района Тюменской области в июле 2019 года. Вечером 25 октября он попал под автоматный огонь земляка, тюменца Рамиля Шамсутдинова из Вагайского района. Погибли восемь человек, двое ранены.

Мать Евгения Графова сообщили телеканалу «Тюменское время», что её сын на тяготы службы не жаловался.

Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов обвиняется в убийстве и заключён под стражу на два месяца.

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