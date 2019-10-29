Ульяновск, , 20:09 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор преподавателю технического колледжа, которого обвиняли в получении взятки. Суд оштрафовал его на 1 млн рублей, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным следствия, в мае 2019 года преподаватель получил через посредника от студентов данного Димитровградского технического колледжа 299 тыс. рублей за защиту дипломных работ. Средства поступали на банковскую карту родственницы преподавателя. Правоохранители установили 23 эпизода преступной деятельности.

Преподаватель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконных действий»). Ему назначено наказание в виде 1 млн рублей штрафа и запрещено четыре года заниматься преподавательской деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области был вынесен приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Новоспасский». По данным следствия, 30 марта 2018 года злоумышленник получил 170 тыс. рублей от директора одной из коммерческих фирм. Правоохранители установили, что за полученную взятку он должен был исключить факты остановок подчиненными сотрудниками принадлежащих коммерческой структуре нефтевозов, и привлечение их водителей к административной ответственности. Суд назначил четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,3 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.