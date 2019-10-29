Москва, , 21:03 — REGNUM Подросток был задержан после избиения сотрудника полиции, приехавшего по вызову в одну из квартир на севере Москвы. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о хулиганстве поступила в службу «112», инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Синявинской. По адресу отправился сотрудник полиции.

В подъезде жилого дома полицейский обнаружил подростка, который вёл себя агрессивно, а после замечания сотрудника набросился на него и стал избивать. Он нанёс несколько ударов полицейскому, после чего был задержан и доставлен в отделение полиции.

Сотрудник полиции после инцидента обратился в медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Москве мужчины, угрожавшего взорвать жилые дома, а при прибытии сотрудников полиции на место происшествия распылившего на них неизвестное вещество из баллончика.

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