Село Новая Усмань, Воронежская область, , 19:47 — REGNUM Авария с участием шести автомобилей произошла в Новоусманском районе Воронежской области во второй половине дня 29 октября, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 17:50 на 724 км автодороги М4 «Дон». По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114, двигавшийся в южном направлении, столкнулся со стоящим впереди автомобилем, также марки ВАЗ-2114, который, в свою очередь, врезался в ВАЗ-2106. Этот автомобиль продолжил движение и столкнулся со стоящим впереди автомобилем Skoda Rapid, которая также врезалась в «Ладу Гранта», а последняя столкнулась с Kia Ceed.

В результате аварии в больницу с травмами были доставлены две пассажирки второго отечественного автомобиля.

Отметим, сегодня, 29 октября, УГИБДД по региону распространило сообщение в адрес автовладельцев с рекомендацией своевременно сменить летние покрышки на зимние. В связи с прогнозируемым похолоданием.