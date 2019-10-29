Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM Актёра Василий Шендаров, снимавшийся в сериале «Мент в законе», задержан за кражу 500 тыс. рублей, сообщает 29 октября «Пятый канал».

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации телеканала, злоумышленник уже сознался в совершении преступления.

Уточняется, что Василий Шендаров совершил кражу в офисе одной из московских компаний, где проработал всего неделю.

Деньги он похитил из металлического сейфа, который перед этим вскрыл.

Личность подозреваемого была установлена на основании записей видеокамер.

В отношении Шендарова возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».

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