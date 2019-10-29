Могадишо, , 21:02 — REGNUM Гуманитарное агентство ООН (УКГВ) сообщило, что около 200 000 сомалийцев были вынуждены покинуть свои дома и оставить имущество в результате крупного наводнения в Сомали, причем больше всего от разгула стихии пострадал регион Хираан. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

В своем еженедельном обновлении УКГВ сообщило, что примерно 182 000 человек были вынужденно перемещены по всему Сомали в результате наводнений, которые начались на прошлой неделе и затронули прибрежные к реке Шабелле районы в Хираане, Средней Джуббе и Гедо.

«По оценкам Сети мониторинга УВКБ ООН, на данный момент из-за наводнения было перемещено около 182 000 человек. Сельскохозяйственные угодья, инфраструктура и дороги были уничтожены, а средства к существованию исчезли в некоторых наиболее пострадавших районах», — сообщается в обновлении УКГВ ООН.

Город Беледвейн от наводнения пострадал больше всего, так как в отчете отмечается 164 000 человек, которые были вынуждены бросить свое имущество и спасаться от стихии. По состоянию на 29 октября 85% города заполнено водой из-за разлива реки Шабелле. Три человека, в том числе двое детей в возрасте 10 лет, погибли.

Также днем ранее утонула лодка с группой гуманитарной помощи, а к вечеру того же дня два тела из десяти пропавших были обнаружены. Информации по остальным восьми пропавшим, которые находились на борту, еще не поступало.

На юго-западе Сомали проливные дожди в районном заливе Бердейл и чрезмерное наполнение реки Джубы вызвали внезапные наводнения, от которых пострадали около 30 000 человек, в том числе 12 000 детей. В сообщении говорится, что более 30 грузовиков, загруженных товарами первой необходимости и продуктами питания, предназначенными для жителей пострадавших районов, в настоящее время направляются в город.