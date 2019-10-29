Тобольский район, Тюменская область, , 19:28 — REGNUM Рыбу из тюменского озера Андреевское, в котором водилась рыба, заражённая гаффской болезнью, поставлялась в Тюменскую, Челябинскую области и Югру. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора во вторник на совещании по вопросу усиления контроля за качеством и безопасностью рыбы, реализуемой на розничных рынках и в предприятиях торговли города Тюмени.

Подчёркивается, что партия 5 тонн из озера Андреевское была отправлена на реализацию до весны 2019 года. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, в токсикологическом отделении областной больницы находится предприниматель, реализовавший рыбу из Андреевского озера. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий у одного из местных реализаторов в остатке обнаружено 1,5 т рыбы из данного озера. Рыбу придётся уничтожить.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что все торговые точки региона пройдут проверку на соблюдение правил торговли речной рыбы. Будут проведены рейды по местам несанкционированной торговли.

Напомним, заражение 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района гаффской болезнью произошло путём употребления в пищу местной рыбы. Лабораторные исследования показали, что вода из источника водоснабжения и местной реки Алымка безопасны. Опасное и редкое заболевание выявили в местном озере Андреевское.

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