Ростов-на-Дону, , 19:19 — REGNUM Информация о задержании предполагаемого участника перестрелки, которая произошла 22 октября 2019 года в Орловском районе Ростовской области, подтверждена. В региональном управлении СКР ИА REGNUM сообщили, что 28-летний ростовчанин арестован.

Уточняется, что задержанный мужчина подозревается в пособничестве в убийстве.

Расследование уголовного дела по ч.5 ст. 33, ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство» продолжается. Ведётся розыск иных лиц, причастных к совершению преступления.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в результате перестрелки на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области погибли пять человек. Причиной конфликта стал земельный спор.

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