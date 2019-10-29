Лондон, , 19:58 — REGNUM Металлическая деталь от бомбардировщика ВВС США была найдена жительницей Великобритании в саду возле её дома в городе Брейлс в графстве Уорикшир. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба местной полиции.

Обломок обшивки Facebook@ShipstonPolice

Полиция города Шипстон-он-Стаур, в графстве Уорикшир, разместила в своем официальном аккаунте в Facebook фото желтой металлической детали с пояснением, что к ним её принесла местная жительница. Женщина утверждала, что услышала глухой звук от падения во время пролёта бомбардировщика ВВС США над её домом, а потом обнаружила непонятный предмет у себя в саду.

На место происшествия прибыли авиационные эксперты и установили, что деталь является частью обшивки двигателя стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США, который совершал вылет с авиабазы британских ВВС около города Фэрфорд в графстве Глостершир.

Уточняется, что четыре американских бомбардировщика B-52H проводили накануне тренировочные полёты в районе Балтийского моря, над Польшей и странами Прибалтики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате крушения лёгкого самолёта во время тренировочного полёта в северной части Кипра.

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