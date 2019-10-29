Симферополь, , 19:49 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Джанкойском районе Крыма. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым.

Авария произошла днём возле поселка Азовское. Столкнулись автомобили Ford Transit и Кia. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество автомобилю Ford Transit.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. По факту аварии проводится процессуальная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде легкового автомобиля на двух пешеходов в джанкойском районе Крыма. Один из пешеходов погиб на месте.

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