Ярославль, , 18:28 — REGNUM В ночь с 29 на 30 октября в Ярославской области ожидается снегопад, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. Автомобилистам рекомендуют сменить покрышки на зимние, а также быть осторожными на дорогах

Снегоуборочная техника Yarregion.ru

«Ярославская областная дорожная служба убедительно просит в первую очередь убедиться в соответствии состояния шин к условиям дорожного покрытия. Быть предельно внимательными на дороге, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости, соблюдать безопасную дистанцию. На дорогах может быть снижена видимость, образовываться заносы», — рассказал Евгений Моисеев.

К работе на региональных дорогах готовы более 100 единиц техники. Как заверяют власти, всеми необходимыми материалами и противогололедными реагентами подрядчик обеспечен.

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