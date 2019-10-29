Ярославль, 29 октября 2019, 18:28 — REGNUM В ночь с 29 на 30 октября в Ярославской области ожидается снегопад, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. Автомобилистам рекомендуют сменить покрышки на зимние, а также быть осторожными на дорогах
К работе на региональных дорогах готовы более 100 единиц техники. Как заверяют власти, всеми необходимыми материалами и противогололедными реагентами подрядчик обеспечен.
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