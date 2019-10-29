Дортмунд, Германия, , 18:26 — REGNUM Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер был госпитализирован после падения со сцены во время своего выступления на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде. Видеозапись инцидента 29 октября распространил телеканал n-tv.

Альтмайер оступился после приветственной речи и не смог подняться сам после падения со сцены. К политику вызвали врачей, а остальных участников конференции попросили покинуть зал.

Сообщается, что 61-летний министр был доставлен в больницу Дортмунда, где, по предварительным данным, ему диагностировали перелом носовой кости. Кроме того, политик получил ссадина и ушибы. По состоянию здоровья он не сможет принять участие в заседании правительства, которое намечено на 30 октября.

Коллеги по правительству и по партии Христианско-демократический союз, а также представители других политических сил передали Альтмайеру пожелания как можно быстрее оправиться от полученных травм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приглашении лидеру немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить полуостров Крым и убедиться в неверности своих выводов о нарушении международного права. Приглашение высказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

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