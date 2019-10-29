Липецк, , 17:41 — REGNUM В Липецкой области за девять месяцев 2019 года дорожные полицейские выявили более 12 тысяч технически неисправных единиц транспорта и возбудили более 250 административных дел. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Водителей за управление неисправным транспортом могут оштрафовать на 500 рублей, должностных лиц — на восемь тысяч. Транспортные средства с неполадками в тормозной системе, рулевом управлении или сцеплении эвакуируют на штрафстоянку.

Липецкие автоинспекторы получили новые приборы технического диагностирования транспорта. Четыре вида новых измерительных приборов позволят контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути автомобилей и автобусов, измерять параметры света фар.