Курган, , 17:35 — REGNUM В деревне Новая Сидоровка Курганской области мужчине прижал голову его собственный автомобиль Mitsubishi Outlander. У пострадавшего тяжёлое состояние, черепная коробка сильно сдавлена, есть механические повреждения тканей, сообщается в паблике «Спасатели Кургана».

Вызов поступил 29 октября в 11:30 по местному времени (09:30 мск). Мужчина проводил ремонт иномарки в гараже. Не соблюдая технику безопасности, подняв автомобиль на домкрате, он спустился в смотровую яму. Автомобиль упал мужчине на голову, зажав её.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, извлекли пострадавшего и передали медикам, говорится в сообщении.