Воронеж, , 17:32 — REGNUM Около 500 кустов дикорастущей конопли уничтожили сотрудники полиции в Семилукском районе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Очаг дикорастущей конопли был обнаружен в рамках проведения оперативно-профилактической операции. Около 500 кустов росло на территории около 200 кв. м. Очаг был уничтожен комиссионно — растения вырубили, а затем сожгли.

Всего в рамках профилактической операции обнаружено и уничтожено около 1,5 тысячи наркотикосодержащих растений, общей площадью более 500 квадратных метров. Также полиция возбудила четыре уголовных дела по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотивок. Изъято почти 900 г марихуаны.