Калуга, , 17:16 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Бабынинского района, который подозревается в нарушении ПДД, повлекшем гибель пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калужской области.

Авария произошла утром 24 августа. Водитель грузовика ехал от улицы Гурьянова в сторону калужской деревни Анненки, сильно превышая скорость. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу легковым автмобилем.

В салоне легкового автомобиля находились водитель и четверо пассажиров, двое из которых были детьми. В результате столкновения все они погибли на месте.