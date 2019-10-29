Лефкоша, , 17:13 — REGNUM Как минимум два человека погибли во время крушения легкого самолета в северной части Кипра, находящейся под контролем турецких войск. Об этом 29 октября сообщает газета Phileleftheros.

ЧП произошло в 13:50 мск во время тренировочного полёта возле города Лефконико (турецкое название — Гечиткале). Самолёт упал возле взлётно-посадочной полосы местного аэродрома.

По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали командир экипажа самолета и второй пилот. Самолёт принадлежал авиаспортивной федерации самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Местные власти начали расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке самолёта в Кении из-за поломки шасси.

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