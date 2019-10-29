Ижевск, , 17:00 — REGNUM Завьяловский райсуд исследовал все доказательства, представленные стороной обвинения по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

В уголовном деле — 65 томов. Суд допросил до настоящего момента 123 свидетелей. Теперь право представить суду доказательства переходит стороне защиты.

Следующее заседание назначено на 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В настоящее время Соловьев находится под домашним арестом. В ходе расследования он полностью признал вину.