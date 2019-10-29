Пекин, , 16:51 — REGNUM Два человека погибли, еще 11 остаются под завалами после обрушения на предприятии. В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая обрушилось производственное здание, сообщает 29 октября Центральное телевидение Китая.

Фабричное здание рухнуло на территории предприятия компании Qingda Xiyuan Mining Investment.

На данный момент известно о гибели двух человек, ещё 11 остаются под завалами.

Руководство предприятия подозревается в несвоевременном сообщении о происшествии и в попытке скрыть факт обрушения от властей.

На месте трагедии проводится поисково-спасательная операция.

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