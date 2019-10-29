Чебоксары, , 16:44 — REGNUM В Чувашии сегодня, 29 октября, вынесен приговор генеральному директору закрытого акционерного общества «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг», которая обвинялась в вымогательстве 25 млн рублей. Ленинский районный суд назначил 7,5 лет лишения свободы условно, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием было установлено, что в декабре 2016 года злоумышленница по договору с ИФНС провела экспертизу соблюдения чебоксарским ООО требований налогового законодательства, получив доступ к сведениям о финансово-хозяйственном положении компании, в том числе имеющим коммерческую и налоговую тайну. По версии правоохранителей, в феврале 2019 года злоумышленница потребовала от представителей предприятия 25 млн рублей, угрожая передать сведения одному из бывших его учредителей. Последний ранее обратился в суд с иском о взыскании «действительной стоимости его доли в уставном капитале ООО», а полученные сведения якобы могли повлиять на исход дела.

Фигурантку уголовного дела задержали сотрудники УФСБ по Чувашии в феврале 2019 года после получения 15 млн рублей.

Ленинский районный суд Чебоксар признал её виновной в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном использовании сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Решением суда назначено 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и лишением права заниматься аудиторской деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера строительной фирмы, которого обвинили в незаконном получении денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего. Следствие полагает, что 2 апреля 2019 года в Чебоксарах обвиняемый получил 200 тыс. рублей от сотрудника подрядной строительной фирмы за непредъявление к организации финансовых претензий по качеству и срокам выполнения подрядных работ на строительстве жилого комплекса, а также подписание документов, подтверждающих их выполнение.