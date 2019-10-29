Магнитогорск, Челябинская область, , 16:35 — REGNUM В челябинском Магнитогорске военный комиссар задержан за взятку. Об этом пишут местные СМИ.

По данным изданий, 29 октября в его кабинет пришли силовики. Якобы он незаконно выдал призывнику военный билет в обмен на более 120 тыс. рублей.

Делом занимается военный следственный отдел. Официальных комментариев пока нет.

Как пишет 74.ru со ссылкой на представителей военкомата, военком находится на своём рабочем месте. Но в кабинете у него находятся силовики.