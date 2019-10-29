Москва, , 16:02 — REGNUM Смерть жителей Москвы, участвовавших в вечеринке на улице Бакунинская, могла наступить от отравления наркотическими препаратами. Об этом журналистам сообщили 29 октября в пресс-службе Главного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Вечером 28 октября тела троих человек обнаружили в одной из квартир на улице Бакунинская в центре столицы. Погибли двое мужчин 1987 и 1988 годов рождения и женщина 1988 года рождения. Внешних признаков насильственной смерти правоохранительные органы не обнаружили.

«По предварительным данным, смерть жителей столицы наступила в результате отравления наркотическими препаратами. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в информации.

Точную причину должны установить назначенные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертая участница вечеринки была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

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