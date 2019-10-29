Сана, , 15:46 — REGNUM Как минимум, двое военнослужащих погибли при взрыве, который прогремел возле временного штаба армии Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов канала, взрыв произошел в провинции Мариб в то время, когда в штабе находился йеменский министр обороны Мухаммед аль-Макдиси. Он вел там совещание.

По предварительным данным, глава военного ведомства не пострадал. Подробности происшествия выясняют следователи.

Как передавало ИА REGNUM, в Йемене с 2014 года идет гражданская война. В военном конфликте участвуют повстанцы-хуситы и правительственные войска. В 2015 году йеменскую армию поддержала арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, что привело к эскалации конфликта.