Феодосия, Крым, , 15:39 — REGNUM Администрация Крымской Феодосии начала проверку в связи с выбросом жидкости «с нехарактерным для ливневых вод цветом и запахом из системы ливнеотвода в районе городской набережной», сообщила пресс-служба администрации. Потоки жидкости были обнаружены ещё 27 октября.

28 октября специалисты провели первичный осмотр системы ливневой канализации и системы наружной канализации в районе улиц Галерейная и Л. Самариной.

«Мероприятия по выявлению источника сброса отходов в систему ливнеотвода продолжаются», — сообщили в администрации.

Видеозапись, на которой был снят ручеек жидкости темно-багрового цвета, который стекал по набережной в море, появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, от ручейка исходил «винный» запах.