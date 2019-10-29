Таганрог, Ростовская область, , 15:30 — REGNUM На водолазном судне в порту Таганрога (Ростовская область) произошёл пожар. Огонь вспыхнул на палубе рейдового водолазного катера «Водолаз Малеев».

В экстренные службы сообщение о возгорании на судне, стоявшем в порту у одного из причалов, поступило 28 октября в 14:55 мск. С пламенем удалось справиться до прибытия пожарных расчётов.

Портал «Ёрш» уточняет, что площадь пожара составила 5 кв. метров. Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2019 года донские спасатели потушили пожар в морском порту Таганрога. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании крана.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область: в морском порту Таганрога загорелся кран