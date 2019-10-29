Самара, , 15:36 — REGNUM В Самарской области осуждены злоумышленники, которые изготавливали и продавали контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники УФСБ в ноябре прошлого года пресекли деятельность трех жителей Сызрани и трех иностранцев, которые изготавливали и поставляли в розничные магазины Самарской, Саратовской и Ульяновской области фальсифицированную алкогольную продукцию.

Подпольный цех был расположен в поселке Возрождение Саратовской области. Отмечается, что тогда стражи порядка изъяли несколько тонн водки с наименованиями известных брендов на сумму более 6 млн рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела.

Два организатора были осуждены к наказанию в виде лишения свободы на 1,5 и 2 года колонии строгого режима. Третий злоумышленник осужден на 1,5 года условно. Их пособникам дали по 10 месяцев колонии строгого и общего режимов.