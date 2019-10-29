Чебоксары, , 15:27 — REGNUM В Канашском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего мужчины, которого обвиняют в сексуальном надругательстве над десятилетней внучкой. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, в январе и декабре 2018, а также в июле 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома в одном из населенных пунктов Канашского района, совершил в отношении соей внучки насильственные действия сексуального характера. Девочка ранее молчала, боялась сообщить об этом другим взрослым.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»). Он арестован, дело направлено в суд.

С пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года вынесен приговор 43-летнему жителю Урмарского районе Чувашии, которого обвинили в совершении развратных действий в отношении 12-летней дочери. Ему назначено восемь лет лишения свободы.

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Ранее в Чебоксарском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя, которого признали в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней падчерицы. Он получил 13 лет колонии строгого режима.

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