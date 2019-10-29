Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM В Екатеринбурге задержаны две женщины, подозреваемые в хищении денежных средств у пожилых людей мошенническим способом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По версии следствия, две женщины (1953 года рождения и её дочь 1973 года рождения) вошли в доверие к пенсионерке 1941 года рождения и под предлогом снятия порчи выманили у неё деньги на сумму 936,5 тыс. рублей.

У сотрудников правоохранительных органов есть основания полагать, что жертвами мошенничества могли стать и другие пожилые люди. Так во время обыска в квартире подозреваемых сотрудники полиции обнаружили большое количество ювелирных украшений, сотовых телефонов и сим-карт, а также медали времен Великой Отечественной войны.

Полиция просит пострадавших от мошеннических действий граждан обратиться в органы внутренних дел.

Отметим, что в отношении подозреваемых избрана мера пресечения. Пенсионерка отправлена под домашний арест, а её дочь заключена под стражу в СИЗО.