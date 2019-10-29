Каир, , 15:29 — REGNUM В результате столкновения сотрудников правоохранительных органов Египта с террористами на Синайском полуострове погиб один полицейский, об этом 29 октября сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел в городе Шейх-Зувейд. В ходе столкновений ранения получили трое силовиков, они были доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

Как отметили в комментарии изданию местные чиновники, во время боя были ликвидированы 13 террористов.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Египта с февраля 2018 года осуществляют спецоперацию на Синайском полуострове, целью кампании является борьба с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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