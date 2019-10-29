Подольск, Московская область, , 15:24 — REGNUM Металлическую фигуру нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы украли на улице в подмосковном Подольске. Об этом 29 октября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что алюминиевая фигура футболиста стояла на одной из улиц Подольска. Однако две девушки унесли её с собой, оторвав с постамента.

После пропажи фигуры местные жители обратились в полицию. Девушек задержали, они оказались в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.

После этого инцидента уже сам Дзюба опубликовал видео на своей странице в Instagram, добавив смеющихся смайликов и наложив песню «Русские забили».

https://www.instagram.com/p/B4K-n_clBFG/