Подольск, Московская область, 29 октября 2019, 15:24 — REGNUM Металлическую фигуру нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы украли на улице в подмосковном Подольске. Об этом 29 октября сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что алюминиевая фигура футболиста стояла на одной из улиц Подольска. Однако две девушки унесли её с собой, оторвав с постамента.
После пропажи фигуры местные жители обратились в полицию. Девушек задержали, они оказались в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.
После этого инцидента уже сам Дзюба опубликовал видео на своей странице в Instagram, добавив смеющихся смайликов и наложив песню «Русские забили».