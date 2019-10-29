Ростов-на-Дону, , 15:24 — REGNUM В Ростовской области задержан ещё один участник перестрелки, которая произошла 22 октября 2019 года в Орловском районе. По неофициальной информации, он сам явился в отделение полиции.

Мужчина утверждает, что оказался на месте кровавой бойни случайно. В настоящее время многодетный отец опасается за жизнь своих четверых детей, сообщает telegram-канал Mash.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября в Чеченской Республике был задержан участник конфликта со стрельбой, находящийся в федеральном розыске. 45-летний мужчина после опроса был передан коллегам из Ростовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября на животноводческой ферме на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области произошёл конфликт, который перерос в перестрелку. Причиной спора между семьями выходцев из Чечни и Грузии стали земельные участки. В результате стрельбы на месте происшествия погибли пять человек, ещё двоих доставили в больницу.

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