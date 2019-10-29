Вильнюс, , 15:19 — REGNUM Полиция Литвы сегодня, 29 октября, объявила о завершении предварительного этапа двухлетнего расследования по выявлению преступной сети по торговле огнестрельным оружием на чёрном рынке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На созванной пресс-конференции генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас рассказал о задержании семерых подозреваемых, у которых во время обысков изъято порядка 200 единиц боевого оружия.

Согласно обвинениям, его получали из государственного оружейного фонда. По документам оружие уничтожалось, однако на самом деле передавалось подозреваемым для последующей продажи на чёрном рынке. Примечательно, что литовский оружейный фонд заведует автоматическим стрелковым оружием литовской армии и правоохранительных органов. В литовской полиции не детализировали о каком именно оружии идёт речь, однако дали понять, что в том числе и об автоматах.

«Было найдено более 200 единиц автоматического оружия. Большинство из них — полностью работающее боевое оружие», — сказал Пярнавас.

Полиция выявила всю сеть группировки, в оружейном фонде Литвы сегодня прошла выемка документов.