Джакарта, , 15:19 — REGNUM Десять человек, в том числе несколько подростков, погибли во время беспорядков, последовавших за президентскими выборами в Индонезии в 2019 году, сообщили в национальной комиссии по правам человека.

Комиссия призвала полицию найти «преступников». Большинство погибших скончались от огнестрельных ранений во время беспорядков в Джакарте, четверо из них были несовершеннолетними.

«Это трагедия. Это внесудебные убийства, которые нарушают уголовный кодекс», — заявил член комиссии Бека Улунг Хапсара.

Напомним, сторонники кандидата в президенты Прабово Субианто вышли на улицу в мае 2019 года после объявления об официальной победе на выборах действующего президента Джоко Видодо. Демонстрации переросли в беспорядки.