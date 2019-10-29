Киев, , 15:19 — REGNUM Неизвестные вскрыли сейф на даче, принадлежащей мужу главы Верховного суда Украины Валентины Данишевской, и похитили $40 тыс, сообщило 29 октября информационное агентство УНН.

Преступление произошло в населённом пункте Любимовка между 24 и 28 октября 2019 года. В это время хозяев не было дома.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на железнодорожном вокзале Киева неизвестные попытались ограбить телеведущую Руслану Пысанку.

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