Абакан, , 15:11 — REGNUM Сильный ветер с порывами до 25−30 метров в секунду принёс разрушения Хакасии.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, 29 октября в части населённых пунктов Хакасии отключилась электроэнергия. В восстановительных работах задействовано 27 бригад (81 специалист), 52 единицы техники.

Ветер сорвал крышу со зданий начальной школы и администрации сельсовета в селе Беренжак Ширинского района. В селе Боград снесло кровлю школьного гаража, в Абазе без крыши осталось здание «Ростелекома».

Возле Абакана потушили несколько степных пожаров.

На котельной в селе Белый Яр ветер разрушил дымовую трубу. Однако власти Хакасии заверили, что котельная продолжает работать в штатном режиме. Восстановительные работы обещают начать, как только утихнет ветер.

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Сильный ветер в Хакасии сохранится 30 октября. Глава региона Валентин Коновалов призвал все службы и министров перейти на усиленный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Хакасии было объявлено штормовое предупреждение.

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