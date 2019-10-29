Посёлок городского типа Ачит, Свердловская область, , 15:16 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла ранним утром 29 октября приблизительно в 05:00 по местному времени в Ачитском районе Свердловской области. По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2115» на 162 км трассы «Пермь — Екатеринбург» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ДАФ». В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

На данный момент установлены личности погибших. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого дознаватели выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.