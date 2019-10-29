Найроби, , 15:05 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании Silverstone Air совершил экстренную посадку после того, как одно колесо его шасси отпало через несколько минут после взлета в округе Туркана на севере Кении. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, заднее правое колесо шасси упало на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лодвара, расположенного примерно в 500 километрах от столицы страны, Найроби.

На борту бомбардировщика Dash 8−300 находились четыре пассажира и пять членов экипажа, передают журналисты.

«Колесо было подобрано представителями общественности в нескольких метрах от аэропорта, — сказал командир полиции центрального округа Туркана Дэвид Мбуруква. — Оно было доставлено в офис менеджеров аэропорта».

Из-за чрезвычайной ситуации полиция в Лодваре предупредила аварийно-спасательные службы в ближайшем международном аэропорту Мои в Элдорете, которые приняли меры для приема самолета с пассажирами и членами экипажа.

Самолет, который вылетел в 9:18 из Лодвара в Найроби, совершил вынужденную посадку в Элдорете за несколько минут до 10:00 по местному времени. Сотрудники полиции и аварийно-спасательных служб эвакуировали экипаж вместе с несколькими пассажирами, которые сказали, что они были проинформированы о происшествии.

В заявлении сотрудники авиакомпании Silverstone Air подтвердили инцидент, заявив, что самолет потерял «третье колесо».

С отсутствующим колесом девять человек на борту находились в реальной опасности, потому что задние колеса бомбардировщика Dash 8−300 несут большую часть веса самолета во время взлета и посадки. Задняя пара колес находится очень близко к центру тяжести и несет большую часть веса самолета, так как носовое колесо несет лишь его небольшую часть. Отсутствующее колесо может также повлиять на баланс и устойчивость самолета во время полета и, тем более, при посадке, сообщили эксперты.