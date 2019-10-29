Самара, , 15:01 — REGNUM В Самарской области сотрудницу банка подозревают в присвоении крупной суммы денег. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в полицию Приволжского района с заявлением о недостаче более 200 тысяч рублей в офисе банка обратился представитель одного из кредитных учреждений области.

Стражи порядка заподозрили в хищении денежных средств 31-летняя сотрудницу банка, в обязанности которой входило выполнение ряда операций с наличными деньгами. По версии оперативников, женщина, которая имела свободный доступ к сейфу, похитила 209 067 рублей.

Подозреваемая рассказала стражам порядка, что хищение она совершила, поскольку была в тяжелом материальном положении, и использовала данные деньги для собственных нужд. В дальнейшем женщина планировала возместить недостающие средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.