Кабул, , 14:59 — REGNUM В результате столкновений правительственных сил в афганской провинции Джаузджан с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли, по меньшей мере, 20 военнослужащих.

Террористы совершили нападение на укрепленный пункт военнослужащих в районе Акча и взяли его под свой контроль. Помимо погибших ранения получили пятеро военнослужащих.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

За последние шесть месяцев от продолжающихся столкновений погибли 1 тыс. 611 мирных граждан. 78% жертв пали от руку террористов.

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