Красноярск, , 14:50 — REGNUM Разрушение каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края не прошло бесследно для местных рек.

Лаборатория

Как сообщили ИА REGNUM в Росгидромете, в связи с ЧП, произошедшим 19 октября, специалисты «Среднесибирского УГМС» 20 октября дважды и 21 октября (в 14:00 по местному времени) отобрали пробы воды в реке Сисим в створе гидропоста у деревни Березовая Балахтинского района Красноярского края.

Химический анализ проб воды, отобранных утром 20 октября, показал экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК). В пробах воды, отобранных в 22:00, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (109 ПДК) и высокое загрязнение ионами цинка (16 ПДК).

В пробах воды от 21 октября зафиксировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (172 ПДК), высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК) и ионами свинца (4 ПДК).

Анализ проб, отобранных 20 октября в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим, случаев экстремально высокого и высокого загрязнения не выявил.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало каскад дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. ЧП произошло в 13 км севернее населённого пункта Щетинкино на берегу реки Сейбы (приток реки Сисим, бассейн Енисея). Погибли 17 человек, более 40 пострадали, трое считаются пропавшими без вести.

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