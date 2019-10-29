Москва, 29 октября 2019, 14:31 — REGNUM Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 29 октября журналистам.
«Нет, президент не будет на это реагировать, это не вопрос президента», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, характеризует ли данный инцидент то, насколько успешно проведена реформа в армии, представитель Кремля сказал, что это является частным случаем, и надо разбираться с причинами, которые к нему привели.
«До определения истинных причин делать заключение о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», — отметил Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ЗАТО Горный рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим во время несения караульной службы. Под огонь попали шесть солдат и двое офицеров. Стрелявший задержан, он не пытался скрыться. Есть версия, что стрельбу Шамсутдинов открыл из-за издевательств над ним.
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