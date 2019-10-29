Самара, , 14:24 — REGNUM Снаряды времен Гражданской войны обнаружили в Сызранском районе Самарской области. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

По сообщению пресс-службы ведомства, подозрительные предметы нашли вблизи поселка Ерик.

Сотрудники ОМОН, которые прибыли на место происшествия, сообщили, что подозрительными предметами являются артиллерийские снаряды различного калибра, которые сохранились со времен Гражданской войны.

Отмечается, что все снаряды подверглись сильной коррозии. Поэтому специалисты решили уничтожить их на месте обнаружения.