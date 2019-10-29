Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM На Урале у жителя Екатеринбурга в порядке исполнительного производства арестован дом площадью 180 квадратных метров в селе Косулино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Согласно документам исполнительного производства, поступившим в управление, мужчина задолжал по кредитным обязательствам около семи миллионов рублей. И теперь если гражданин не рассчитается с долгами, его дом будет выставлен на продажу.

Отметим, что по информации судебных приставов исполнителей у мужчины также имеется в собственности квартира в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Свердловской области приставы арестовали у предпринимателя автомобиль и швейцарские часы за полумиллионный долг перед бизнес-партнёрами.

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