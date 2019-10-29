Тбилиси, , 14:18 — REGNUM 28 октября полиция Грузии задержала в Тбилиси двух иностранцев по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. В ходе досмотра у задержанных было изъято более 1,5 тыс. таблеток экстази. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

МВД Грузии ведет следствие по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо бессрочное заключение.

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