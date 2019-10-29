Соледар, ДНР, , 14:20 — REGNUM Украинские формирования обстреляли из миномётов район населённого пункта Петровское, где планируется разведение сил, сообщили 29 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что с позиций ВСУ, расположенных в районе населённого пункта Старогнатовка в направлении Петровское были выпущены 10 мин калибра 60 мм и 29 гранат из станкового гранатомёта АГС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР в районе населённого пункта Золотое начался процесс отвода сил от линии соприкосновения сторон.

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